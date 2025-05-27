У папи римського відповіли Росії на її відмову від переговорів у Ватикані

Не так важливо, де саме відбудуться наступні переговори. Головне – щоб вони вже відбулися, зазначили у Ватикані

Папа римський Лев XIV (Фото: ЕРА/ANGELO CARCONI)

Ватикан виступає за якнайшвидші переговори між Україною та Росією, де – неважливо. Про це повідомив держсекретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін, передає Vatican News.

Кардинала попросили прокоментувати відмову Москви від переговорів у Ватикані, що пропонував папа римський Лев XIV.

"Насправді важливо, щоб ці переговори нарешті розпочалися, адже війну необхідно терміново зупинити. Перш за все, терміново потрібне перемир'я, щоб покласти край руйнуванням, знищенню міст, загибелі мирного населення. А далі необхідно терміново досягти стабільного, справедливого і тривалого миру, який буде прийнятий і погоджений обома сторонами", – відповів він.

Паролін наголосив, що Лев XIV заявив про повну готовність Святого Престолу прийняти можливі переговори, пропонуючи "нейтральне, захищене місце". Водночас йдеться тільки про місце для переговорів, а не про посередництво понтифіка, оскільки "про посередництво повинні попросити сторони".

"Говориться також про інші можливі місця, як-от Женева. В будь-якому разі не має значення, де відбудуться переговори, яких ми всі бажаємо. Насправді важливо те, щоб вони нарешті розпочалися", – підсумував очільник ватиканської дипломатії.