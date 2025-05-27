США отримали від України перелік умов мирної угоди, чекають від Москви – Келлог

Спецпосланець Трампа з питань України наполягає, що РФ потрібно примусити до миру

Кіт Келлог (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Спецпосланець американського президента з питань України Кіт Келлог заявив у ефірі Fox News, що Вашингтон отримав від Києва перелік умов для завершення війни.

"Ми отримали список умов мирної угоди від Києва, і ми повинні отримати їх від Москви. Необхідно тиснути на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів", – сказав він.

Крім того, Келлог заявив, що США хотіли наступного раунду переговорів між Україною та Росією у Ватикані, але "Москва відхилила це".

Раніше Москва оголосила, що передасть Україні свої умови миру після найбільшого обміну полоненими "1000 на 1000". Він тривав з п'ятниці до неділі, але документу від РФ досі немає.

16 травня 2025 року у Стамбулі відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.

Того самого дня відбулася зустріч делегацій України й Росії за участі Туреччини. Це перші прямі переговори Києва та Москви з 2022 року.

Днями міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна все ще розглядає Ватикан майданчиком для переговорів з РФ. Водночас Лавров непрямо відкинув таку можливість, мовляв, вести переговори у Ватикані "неелегантно".