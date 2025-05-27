США получили от Украины перечень условий мирного соглашения, ожидают от Москвы – Келлог

Спецпосланник Трампа по Украине настаивает, что РФ нужно принудить к миру

Кит Келлог (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил в эфире Fox News, что Вашингтон получил от Киева перечень условий для завершения войны.

"Мы получили список условий мирного соглашения от Киева, и мы должны получить их от Москвы. Необходимо давить на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров", – сказал он.

Кроме того, Келлог заявил, что США хотели следующего раунда переговоров между Украиной и Россией в Ватикане, но "Москва отклонила это".

Ранее Москва объявила, что передаст Украине свои условия мира после наибольшего обмена пленными "1000 на 1000". Он длился с пятницы по воскресенье, но документа от РФ до сих пор нет.

16 мая 2025 года в Стамбуле состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции.

В тот же день состоялась встреча делегаций Украины и России с участием Турции. Это первые прямые переговоры Киева и Москвы с 2022 года.

На днях министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина все еще рассматривает Ватикан площадкой для переговоров с РФ. В то же время Лавров косвенно исключил такую возможность, мол, вести переговоры в Ватикане "неэлегантно".