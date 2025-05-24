Келлог назвал самый положительный результат переговоров в Стамбуле

Спецпредставитель американского президента в очередной раз указал на необходимость прекращения огня

Кот Келлог (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

Договоренность об обмене пленными между Украиной и Россией – положительный результат переговоров в Стамбуле неделю назад. Такое мнение в социальной сети X (бывший Twitter) высказал спецпредставитель президента Соединенных Штатов Кит Келлог.

"Самый положительный результат технических переговоров Украины и России на прошлой неделе в Стамбуле: 1000 солдат с каждой стороны готовы к репатриации, более 400 уже вернулись", — написал Келлог.

Он поблагодарил министра обороны Рустема Умерова за помощь в этом процессе.

"Нам нужно прекращение огня и убийства должны прекратиться", — резюмировал представитель американского президента.