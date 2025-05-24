Келлог назвал самый положительный результат переговоров в Стамбуле
Договоренность об обмене пленными между Украиной и Россией – положительный результат переговоров в Стамбуле неделю назад. Такое мнение в социальной сети X (бывший Twitter) высказал спецпредставитель президента Соединенных Штатов Кит Келлог.
"Самый положительный результат технических переговоров Украины и России на прошлой неделе в Стамбуле: 1000 солдат с каждой стороны готовы к репатриации, более 400 уже вернулись", — написал Келлог.
Он поблагодарил министра обороны Рустема Умерова за помощь в этом процессе.
"Нам нужно прекращение огня и убийства должны прекратиться", — резюмировал представитель американского президента.
- Об обмене по формуле 1000 на 1000 Киев и Москва договорились в процессе переговоров в Стамбуле 16 мая.
- 23 мая Украине удалось вернуть из российского плена 270 военных и 120 гражданских. Обмен будет продолжаться в эти выходные – в субботу и воскресенье. Среди освобожденных – три женщины и 387 мужчин.
- Украина в рамках обмена передала России 70 коллаборантов.