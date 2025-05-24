Келлог назвав найпозитивніший результат переговорів у Стамбулі

Кіт Келлог (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

Домовленість про обмін полоненими між Україною та Росією – найпозитивніший результат переговорів у Стамбулі тиждень тому. Таку думку в соціальній мережі X (колишній Twitter) висловив спецпредставник президента Сполучених Штатів Кіт Келлог.

"Найпозитивніший результат технічних переговорів України та Росії минулого тижня у Стамбулі: 1000 солдатів з кожного боку готові до репатріації, понад 400 уже повернулися", – написав Келлог.

Він подякував міністру оборони Рустему Умєрову за допомогу в цьому процесі.

"Нам потрібне припинення вогню, і вбивства мають припинитися", – резюмував представник американського президента.