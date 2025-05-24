Келлог назвав найпозитивніший результат переговорів у Стамбулі
Кіт Келлог (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

Домовленість про обмін полоненими між Україною та Росією – найпозитивніший результат переговорів у Стамбулі тиждень тому. Таку думку в соціальній мережі X (колишній Twitter) висловив спецпредставник президента Сполучених Штатів Кіт Келлог.

"Найпозитивніший результат технічних переговорів України та Росії минулого тижня у Стамбулі: 1000 солдатів з кожного боку готові до репатріації, понад 400 уже повернулися", – написав Келлог.

Він подякував міністру оборони Рустему Умєрову за допомогу в цьому процесі.

"Нам потрібне припинення вогню, і вбивства мають припинитися", – резюмував представник американського президента.

  • Про обмін за формулою 1000 на 1000 Київ і Москва домовилися у процесі переговорів у Стамбулі 16 травня.
  • 23 травня Україні вдалося повернути з російського полону 270 військових і 120 цивільних. Обмін триватиме протягом цих вихідних – у суботу й неділю. Серед визволених – три жінки та 387 чоловіків.
  • Україна в межах обміну передала Росії 70 колаборантів.
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