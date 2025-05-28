"Я думаю, это может навредить". Трамп объяснил, почему не вводит против России санкции
Президент США Дональд Трамп пояснил, что не вводит против России дополнительные санкции из-за "нежелания испортить мирное соглашение". Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.
Отвечая на вопрос, почему он до сих пор не ввел против РФ санкции, Трамп сказал: "Если я думаю, что я близок к соглашению, я не хочу его испортить такими действиями [введением санкций]".
"Я думаю, что это может навредить соглашению. Это не моя война, это война Байдена, Зеленского и Путина. Это не война Трампа. Я здесь только для того, чтобы понять, как ее завершить", – добавил он.
Трамп заявил, что "очень разочарован тем, что произошло несколько ночей назад, когда людей убили среди того, что вы называете переговорами", имея в виду российские атаки на Украину.
Глава Белого дома также отметил, что готов, "если это необходимо", на трехстороннюю встречу с украинским президентом и российским диктатором.
- 26 мая немецкий канцлер Мерц заявлял, что Путин воспринимает предложения по диалогу как признак слабости.
- 27 мая спецпосланник США Келлог сообщал, что Вашингтон получил список условий мирного соглашения от Украины и ожидает от Москвы.
- Также он считал, что следующий раунд переговоров Украины и РФ может пройти в Женеве. В то же время, 28 мая глава российского МИД Лавров заявил, что следующий раунд переговоров с Украиной состоится в Стамбуле 2 июня.