Союзники Трампа закликають його нарешті підтримати санкції проти Росії – Reuters

Один із варіантів – законопроєкт про 500% вторинні санкції проти покупців ресурсів РФ

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Деякі республіканці у Конгресі та радники Білого дому закликають президента США Дональда Трампа нарешті підтримати нові санкції проти Москви, на тлі розчарування, що зростає через атаки диктатора Володимира Путіна по Україні. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на власні анонімні джерела серед американських посадовців.

Упродовж місяців Трамп утримувався від таких санкцій, вірячи, що може мати плідні переговори з Путіним стосовно припинення війни та вважаючи, що санкції загалом надмірно використовуються і часто є неефективними.

Посадовці Білого дому заявили, що Трамп усе ще сподівається на розвиток економічного партнерства з РФ: він розглядає санкції як ескалацію напруженості з Москвою, що може зруйнувати надії на припинення вогню у російсько-українській війні.

Але розчарування президента США російським диктатором є справжнім і стає дедалі сильнішим, розповіли радники. За їх словами, Трамп серйозно розглядає запровадження санкцій після того, як Росія посилила свої атаки по Україні останніми днями.

"Він завжди шукає різні способи чинити тиск. Це не виняток. Він завжди зважує свої опції", – розповів неназваний високопоставлений чиновник Білого дому.

Американські посадовці підготували економічні санкції проти РФ, включно з заходами щодо банків та енергетики, – і, за їх словами, пакет санкцій готовий до запровадження за наказом Трампа.

Один із варіантів, який підтримують деякі радники Трампа, полягає у тому, аби президент підтримав або принаймні не перешкоджав законопроєкту, представленому сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і його колегою від демократів Річардом Блюменталем, що передбачає запровадження 500% мит на товари, які імпортуються з країн-покупців російських ресурсів.

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На думку деяких радників, цей законопроєкт може бути корисним, оскільки він дозволить запровадити суттєві санкції, а Трамп, по суті, зможе сказати Путіну, що рішення про обмеження не залежало від нього, розповів один поінформований американський посадовець. Своєю чергою, це може допомогти президенту США зберегти дієвий канал зв’язку з російським диктатором.

Цей же чиновник і ще одна людина, знайома з внутрішніми обговореннями, повідомили: на думку Білого дому Трампа, аби санкції були ефективними, необхідні вторинні обмеження – тобто проти країн, які ведуть бізнес із Росією, а не лише проти самої Москви.

Як зауважує Reuters, з початку нової каденції Трампа, республіканці загалом слідували за президентом у питаннях зовнішньої політики – і це робить їхнє прагнення до запровадження санкцій вартим уваги.

Один з американських посадовців повідомив, що чиновники Білого дому провели перемовини з республіканцями у Сенаті щодо змісту законопроєкту про санкції.

У разі ухвалення сенатського законопроєкту, у Палаті представників є відповідний двопартійний документ, хоча підтримка України серед республіканців у нижній палаті є помітно слабшою, аніж у верхній.

На зустрічах, що відбулися останніми днями у Вашингтоні, американські посадовці заявили, що вони не мають жодних застережень стосовно нових санкцій, розповіло джерело, безпосередньо знайоме з цим питанням.