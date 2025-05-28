Трамп заявив, що через два тижні дізнається, чи хоче Путін завершити війну

Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo / EPA)

Президент США Дональд Трамп сказав, що наразі не знає, чи хоче російський диктатор Володимир Путін завершити війну проти України, але невдовзі дізнається. Про це стало відомо під час спілкування американського президента з журналістами у Білому домі.

У Трампа запитали: чи вірить він, що Путін справді хоче припинити війну.

"Я не можу вам цього сказати, але повідомлю приблизно через два тижні. Протягом двох тижнів, ми дуже скоро дізнаємося. Ми дізнаємося, чи він нас обдурює, чи ні. І якщо так, ми відреагуємо трохи інакше", – сказав він.

Трамп повторив, що це займе орієнтовно півтора чи два тижні. Він додав, що спеціальний посланник США Стів Віткофф "дуже наполегливо співпрацює" з росіянами.

"Вони, здається, хочуть щось зробити. Але поки документ не буде підписано, я не можу вам сказати. Ніхто не може. Я можу сказати ось що. Можу сказати, що я дуже розчарований тим, що сталося. Кілька ночей тому людей убили посеред того, що можна назвати переговорами. Я дуже розчарований цим", – наголосив президент США.