WSJ: Трамп може запровадити санкції проти Росії вже цього тижня

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість введення санкцій проти Росії вже цього тижня. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на співрозмовників, обізнаних із думкою Трампа.

Президент Штатів може ввести обмеження, оскільки він дедалі більше розчарований постійними атаками російського диктатора Володимира Путіна на Україну та повільними темпами мирних переговорів.

За словами одного зі співрозмовників, обмеження, ймовірно, не міститимуть нових банківських санкцій, але обговорюються інші варіанти тиску на Путіна, щоб той пішов на поступки за столом переговорів, включно з 30-денним припиненням вогню. Водночас Трамп також може вирішити не запроваджувати нові санкції, пишуть журналісти.

Співрозмовники кажуть, що Трамп "втомився" від мирних переговорів і розглядає можливість повністю відмовитись від них, якщо "останній поштовх" не спрацює. Водночас незрозуміло, що станеться, якщо США відступлять від мирного процесу, і чи продовжить Трамп надавати військову підтримку Україні.

За словами чиновників, на мислення Трампа могли вплинути три ключові фактори. Першим була його неприязнь до президента Володимира Зеленського, який, на думку Трампа, заохочував до подальшого конфлікту, наполягаючи на санкціях, хоча український лідер погодився на припинення вогню.

Трамп також вважав, що додаткові санкції проти Росії не обмежать її можливості вести війну, але завадять зусиллям щодо відновлення економічних зв'язків між США та Росією.

І третій фактор – Трамп відчував, що знає Путіна і що диктатор покладе край війні як особисту послугу.

"Однак небажання глави Кремля поступитися зіпсувало думку президента США про свого колегу, особливо після телефонної розмови минулого тижня, під час якої Путін відмовився підписати угоду про припинення вогню", – зазначають журналісти.