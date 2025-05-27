WSJ: Трамп может ввести санкции против России уже на этой неделе

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России уже на этой неделе. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собеседников, знающих мнение Трампа.

Президент Штатов может ввести ограничения, поскольку он все больше разочарован постоянными атаками российского диктатора Владимира Путина на Украину и медленными темпами мирных переговоров.

По словам одного из собеседников, ограничения, вероятно, не будут включать новые банковские санкции, но обсуждаются другие варианты давления на Путина, чтобы тот пошел на уступки за столом переговоров, включая 30-дневное прекращение огня. В то же время Трамп также может решить не вводить новые санкции, пишут журналисты.

Собеседники говорят, что Трамп "устал" от мирных переговоров и рассматривает возможность полностью отказаться от них, если "последний толчок" не сработает. В то же время непонятно, что произойдет, если США отступят от мирного процесса, и продолжит ли Трамп оказывать военную поддержку Украине.

По словам чиновников, на мышление Трампа могли повлиять три ключевых фактора. Первый – его неприязнь к президенту Владимиру Зеленскому, который, по мнению Трампа, поощрял дальнейший конфликт, настаивая на санкциях, хотя украинский лидер согласился на прекращение огня.

Трамп также считал, что дополнительные санкции против России не ограничат ее возможности вести войну, но помешают усилиям по возобновлению экономических связей между США и Россией.

И третий фактор – Трамп чувствовал, что знает Путина и что диктатор положит конец войне как личную услугу.

"Однако нежелание главы Кремля уступить испортило мнение президента США о своем коллеге, особенно после телефонного разговора на прошлой неделе, во время которого Путин отказался подписать соглашение о прекращении огня", – отмечают журналисты.