Трамп заявил, что через две недели узнает, хочет ли Путин завершить войну

Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo / EPA)

Президент США Дональд Трамп сказал, что пока не знает, хочет ли российский диктатор Владимир Путин завершить войну против Украины, но вскоре узнает. Об этом стало известно в ходе общения американского президента с журналистами в Белом доме.

У Трампа спросили: верит ли он, что Путин действительно хочет прекратить войну.

"Я не могу вам этого сказать, но сообщу примерно через две недели. В течение двух недель, мы очень скоро узнаем. Мы узнаем, обманывает ли он нас или нет. И если да, мы отреагируем немного иначе", – сказал он.

Трамп повторил, что это займет ориентировочно полторы или две недели. Он добавил, что специальный посланник США Стив Уиткофф "очень упорно сотрудничает" с россиянами.

"Они, кажется, хотят что-то сделать. Но пока документ не будет подписан, я не могу вам сказать. Никто не может. Я могу сказать вот что. Могу сказать, что я очень разочарован произошедшим. Несколько ночей назад людей убили среди того, что можно назвать переговорами. Я очень разочарован этим", — подчеркнул президент США.