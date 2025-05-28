Трамп заявил, что через две недели узнает, хочет ли Путин завершить войну
Президент США Дональд Трамп сказал, что пока не знает, хочет ли российский диктатор Владимир Путин завершить войну против Украины, но вскоре узнает. Об этом стало известно в ходе общения американского президента с журналистами в Белом доме.
У Трампа спросили: верит ли он, что Путин действительно хочет прекратить войну.
"Я не могу вам этого сказать, но сообщу примерно через две недели. В течение двух недель, мы очень скоро узнаем. Мы узнаем, обманывает ли он нас или нет. И если да, мы отреагируем немного иначе", – сказал он.
Трамп повторил, что это займет ориентировочно полторы или две недели. Он добавил, что специальный посланник США Стив Уиткофф "очень упорно сотрудничает" с россиянами.
"Они, кажется, хотят что-то сделать. Но пока документ не будет подписан, я не могу вам сказать. Никто не может. Я могу сказать вот что. Могу сказать, что я очень разочарован произошедшим. Несколько ночей назад людей убили среди того, что можно назвать переговорами. Я очень разочарован этим", — подчеркнул президент США.
- 26 мая президент Франции Макрон заявлял, что Трамп понимает, что Путин соврал ему, когда сказал, что готов к миру.
- В тот же день Трамп заявил, что удивлен атаками России и что Путин "совсем сошел с ума".