"Он играет с огнем". Трамп пригрозил Путину и заговорил об "очень плохих вещах" для РФ

По словам президента США, если бы не он, то с Россией уже произошло бы что-то плохое

Дональд Трамп (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Президент США Дональд Трамп в собственной соцсети заявил, что если бы не он, то с Россией давно бы произошли "очень плохие вещи". Но диктатор Владимир Путин, по его словам, не понимает этого.

Трамп отметил, что Путин "играет с огнем", но больше подробностей не сообщил.

"Владимир Путин не понимает, что если бы не я, с Россией уже произошло бы много очень плохих вещей, и я имею в виду ОЧЕНЬ плохих. Он играет с огнем!" – написал президент США в Truth Social.

Перед этим WSJ сообщало, что Трамп может ввести санкции против России уже на этой неделе. Он все больше разочарован постоянными атаками российского диктатора на Украину и медленными темпами мирных переговоров.