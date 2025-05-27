"Он играет с огнем". Трамп пригрозил Путину и заговорил об "очень плохих вещах" для РФ
Президент США Дональд Трамп в собственной соцсети заявил, что если бы не он, то с Россией давно бы произошли "очень плохие вещи". Но диктатор Владимир Путин, по его словам, не понимает этого.
Трамп отметил, что Путин "играет с огнем", но больше подробностей не сообщил.
"Владимир Путин не понимает, что если бы не я, с Россией уже произошло бы много очень плохих вещей, и я имею в виду ОЧЕНЬ плохих. Он играет с огнем!" – написал президент США в Truth Social.
Перед этим WSJ сообщало, что Трамп может ввести санкции против России уже на этой неделе. Он все больше разочарован постоянными атаками российского диктатора на Украину и медленными темпами мирных переговоров.
- 26 мая президент Франции Макрон заявлял, что Трамп понимает, что Путин соврал ему, когда сказал, что готов к миру.
- В тот же день Трамп заявил, что удивлен атаками России и что Путин "совсем сошел с ума".