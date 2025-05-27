"Він грається з вогнем". Трамп пригрозив Путіну і заговорив про "дуже погані речі" для РФ
Президент США Дональд Трамп у власній соцмережі заявив, що якби не він, то з Росією давно сталися б "дуже погані речі". Але диктатор Володимир Путін, за його словами, цього не розуміє.
Трамп зазначив, що Путін "грає з вогнем", але більше деталей не повідомив.
"Володимир Путін не розуміє, що якби не я, з Росією вже сталося б багато дуже поганих речей, і я маю на увазі ДУЖЕ поганих. Він грає з вогнем!" – написав президент США у Truth Social.
Перед цим WSJ повідомляло, що Трамп може запровадити санкції проти Росії вже цього тижня. Зазначається, що він дедалі більше розчарований постійними атаками російського диктатора на Україну та повільними темпами мирних переговорів.
- 26 травня президент Франції Макрон заявляв що Трамп розуміє, що Путін збрехав йому, коли сказав, що готовий до миру.
- Того ж дня Трамп заявив, що здивований атаками Росії і що Путін "зовсім збожеволів".