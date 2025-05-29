Союзники Трампа призывают его наконец поддержать санкции против России – Reuters
Некоторые республиканцы в Конгрессе и советники Белого дома призывают президента США Дональда Трампа наконец-то поддержать новые санкции против Москвы, на фоне растущего разочарования из-за атак диктатора Владимира Путина по Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные анонимные источники среди американских чиновников.
В течение месяцев Трамп воздерживался от таких санкций, веря, что может провести плодотворные переговоры с Путиным относительно прекращения войны и считая, что санкции в целом чрезмерно используются и часто неэффективны.
Чиновники Белого дома заявили, что Трамп все еще надеется на развитие экономического партнерства с РФ: он рассматривает санкции как эскалацию напряженности с Москвой, что может разрушить надежды на прекращение огня в российско-украинской войне.
Но разочарование президента США российским диктатором является реальным и становится все сильнее, рассказали советники. По их словам, Трамп всерьез рассматривает введение санкций после того, как Россия усилила свои атаки по Украине в последние дни.
"Он всегда ищет разные способы оказывать давление. Это не исключение. Он всегда взвешивает свои опции", – рассказал неназванный высокопоставленный чиновник Белого дома.
Американские чиновники подготовили экономические санкции против РФ, включая меры относительно банков и энергетики, – и по их словам, пакет санкций готов к введению по приказу Трампа.
Один из вариантов, который поддерживают некоторые советники Трампа, состоит в том, чтобы президент поддержал или по крайней мере не препятствовал законопроекту, представленному сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и его коллегой от демократов Ричардом Блюменталем, предусматривающим введение 500% пошлин на импортируемые из стран-покупателей товары.
По мнению некоторых советников, этот законопроект может оказаться полезным, поскольку он позволит ввести существенные санкции, а Трамп, по сути, сможет сказать Путину, что решение об ограничении не зависело от него, рассказал один информированный американский чиновник. В свою очередь это может помочь президенту США сохранить действенный канал связи с российским диктатором.
Этот же чиновник и еще один человек, знакомый с внутренними обсуждениями, сообщили: по мнению Белого дома Трампа, чтобы санкции были эффективными, необходимы вторичные ограничения – то есть против стран, ведущих бизнес с Россией, а не только против самой Москвы.
Как отмечает Reuters, с начала новой каденции Трампа, республиканцы в целом следовали за президентом в вопросах внешней политики – и это делает их стремление к введению санкций достойным внимания.
Один из американских чиновников сообщил, что чиновники Белого дома провели переговоры с республиканцами в Сенате по поводу содержания законопроекта о санкциях.
В случае принятия сенатского законопроекта, в Палате представителей есть соответствующий двухпартийный документ, хотя поддержка Украины среди республиканцев в нижней палате заметно слабее, чем в верхней.
На встречах, состоявшихся в последние дни в Вашингтоне, американские чиновники заявили, что у них нет никаких оговорок относительно новых санкций, рассказал источник, непосредственно знакомый с этим вопросом.
- 26 мая Трамп заявил, что удивлен атаками России и что Путин "совсем сошел с ума".
- 28 мая президент США сказал, что пока не знает, хочет ли российский диктатор завершить войну против Украины, но вскоре узнает.
- Трамп неоднократно угрожал России новыми ограничениями, но к реальным действиям это пока не привело. В то же время президент Штатов продлил действие ограничений, введенных Обамой и Байденом.