Союзники Трампа призывают его наконец поддержать санкции против России – Reuters

Один из вариантов – законопроект о 500% вторичных санкциях против покупателей ресурсов РФ

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Некоторые республиканцы в Конгрессе и советники Белого дома призывают президента США Дональда Трампа наконец-то поддержать новые санкции против Москвы, на фоне растущего разочарования из-за атак диктатора Владимира Путина по Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные анонимные источники среди американских чиновников.

В течение месяцев Трамп воздерживался от таких санкций, веря, что может провести плодотворные переговоры с Путиным относительно прекращения войны и считая, что санкции в целом чрезмерно используются и часто неэффективны.

Чиновники Белого дома заявили, что Трамп все еще надеется на развитие экономического партнерства с РФ: он рассматривает санкции как эскалацию напряженности с Москвой, что может разрушить надежды на прекращение огня в российско-украинской войне.

Но разочарование президента США российским диктатором является реальным и становится все сильнее, рассказали советники. По их словам, Трамп всерьез рассматривает введение санкций после того, как Россия усилила свои атаки по Украине в последние дни.

"Он всегда ищет разные способы оказывать давление. Это не исключение. Он всегда взвешивает свои опции", – рассказал неназванный высокопоставленный чиновник Белого дома.

Американские чиновники подготовили экономические санкции против РФ, включая меры относительно банков и энергетики, – и по их словам, пакет санкций готов к введению по приказу Трампа.

Один из вариантов, который поддерживают некоторые советники Трампа, состоит в том, чтобы президент поддержал или по крайней мере не препятствовал законопроекту, представленному сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и его коллегой от демократов Ричардом Блюменталем, предусматривающим введение 500% пошлин на импортируемые из стран-покупателей товары.

Читайте также Новый формат переговоров. О чем Трамп два часа говорил с Путиным

По мнению некоторых советников, этот законопроект может оказаться полезным, поскольку он позволит ввести существенные санкции, а Трамп, по сути, сможет сказать Путину, что решение об ограничении не зависело от него, рассказал один информированный американский чиновник. В свою очередь это может помочь президенту США сохранить действенный канал связи с российским диктатором.

Этот же чиновник и еще один человек, знакомый с внутренними обсуждениями, сообщили: по мнению Белого дома Трампа, чтобы санкции были эффективными, необходимы вторичные ограничения – то есть против стран, ведущих бизнес с Россией, а не только против самой Москвы.

Как отмечает Reuters, с начала новой каденции Трампа, республиканцы в целом следовали за президентом в вопросах внешней политики – и это делает их стремление к введению санкций достойным внимания.

Один из американских чиновников сообщил, что чиновники Белого дома провели переговоры с республиканцами в Сенате по поводу содержания законопроекта о санкциях.

В случае принятия сенатского законопроекта, в Палате представителей есть соответствующий двухпартийный документ, хотя поддержка Украины среди республиканцев в нижней палате заметно слабее, чем в верхней.

На встречах, состоявшихся в последние дни в Вашингтоне, американские чиновники заявили, что у них нет никаких оговорок относительно новых санкций, рассказал источник, непосредственно знакомый с этим вопросом.