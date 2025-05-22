Сенаторы заявили, что у Путина есть несколько дней до введения санкций США

Линдси Грэм (Фото: ALEX WROBLEWSKI/EPA)

Сенат США ожидает ответа от российского диктатора Владимира Путина по поводу мирных переговоров в течение нескольких дней. В случае их отсутствия или неприемлемого предложения законопроект о введении новых антироссийских санкций будет вынесен на голосование. Об этом говорится в совместном заявлении авторов законопроекта сенатора от демократов Ричарда Блюменталя и республиканца Линдси Грэма.

Соавторы документа, вводящего новые первичные и вторичные санкции против России и субъектов, поддерживающих агрессию России в Украине, заявили, что не уверены в том, что Россия отнесется к вопросу серьезно.

"Как заявил секретарь Рубио подкомитету Сената по вопросам государственных и иностранных операций, Россия согласилась предоставить свой документ об условиях прекращения огня в течение следующих нескольких дней. Его содержание во многом покажет, серьезно ли Россия настроена на мир. Мы подозреваем, что все будет примерно так же", – написали Блюменталь и Грэм.

Если ситуация не изменится, законопроект будет вынесен на голосование в Сенат, где у него есть поддержка 81 сенатора из 100.

"Если ситуация останется такой же, Россия может ожидать решительных действий от Сената Соединенных Штатов. С этой целью мы чрезвычайно рады, что теперь у нас есть 81 соавтор законопроекта о санкциях против России за ее варварское вторжение в Украину. Наше законодательство изолирует Россию, превратив ее на торговый остров".

Сенаторы добавили, что "становится все очевиднее, что Путин играет в игры".

"Сенат Соединенных Штатов готов действовать, если эти игры будут продолжаться", – написали они

Согласно заявлению, в случае достижения мира законопроект об антироссийских санкциях может быть введен, если Россия "опять начнет усилия, включая военное вторжение, подрывающее суверенитет Украины".

Законодательство, в частности, вводит 500% тариф на импортные товары из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты.