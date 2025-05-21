Министр обороны Германии: Трамп не оказал достаточного влияния на Путина в беседе
Президент США Дональд Трамп допустил ошибки в переговорах с Россией и не оказал достаточного влияния во время телефонной беседы с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус радиостанции Deutschlandfunk 21 мая.
"Я подозреваю, что он неправильно оценил свою позицию на переговорах", – сказал он.
По словам Писториуса, американский президент позже придет к пониманию того, что российского диктатора невозможно убедить исключительно посредством личных переговоров. Он считает, что Путин все еще пытается выиграть время и на самом деле не заинтересован в прекращении огня.
Немецкий министр назвал 17-й санкционный пакет Евросоюза против России "шагом в правильном направлении", но призвал к более жестким мерам и значительному усилению давления на Москву, особенно со стороны США.
- 20 мая Трамп после разговора с Путиным заявил, что у него в голове есть красная линия, но он ее не озвучит.
- Госсекретарь США Рубио сообщил, что Трамп не пошел на уступки Путину в телефонном разговоре.
- 21 мая сообщалось, что папа римский готов провести следующие переговоры между Украиной и Россией в Ватикане.