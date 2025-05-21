Міністр оборони Німеччини: Трамп недостатньо вплинув на Путіна в розмові
Президент США Дональд Трамп припустився помилок у переговорах з Росією і не мав достатнього впливу під час телефонної бесіди з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус радіостанції Deutschlandfunk 21 травня.
"Я підозрюю, що він неправильно оцінив свою позицію на переговорах", – сказав він.
За словами Пісторіуса, американський президент пізніше усвідомить те, що російського диктатора неможливо переконати виключно за допомогою особистих переговорів. Він вважає, що Путін все ще намагається виграти час і насправді не зацікавлений у припиненні вогню.
Німецький міністр назвав 17-й санкційний пакет Євросоюзу проти Росії "кроком у правильному напрямку", але закликав до більш жорстких заходів та значного посилення тиску на Москву, особливо з боку США.
- 20 травня Трамп після розмови з Путіним заявив, що в нього в голові є червона лінія, але він її не озвучить.
- Держсекретар США Рубіо повідомив, що Трамп не пішов на поступки Путіну в телефонній розмові.
- 21 травня повідомлялося, що папа римський готовий провести наступні переговори між Україною та Росією у Ватикані.