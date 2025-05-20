Трамп про можливий вихід із переговорів: Є червона лінія у мене в голові, але не озвучу

Американський президент відмовився називати "червону лінію", оскільки, на його думку, вона тільки завадить мирному процесу

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/CHRIS KLEPONIS)

Президент США Дональд Трамп на пресконференції у Білому домі заявив, що має власну "червону лінію", перетин якої змусить його вийти з переговорів про завершення війни в Україні.

Відповідаючи на запитання, чи є у нього якась "червона лінія", яка змусить його вийти з переговорів, Трамп сказав: "Так, в моїй голові, але я не збираюся про це оголошувати".

Американський президент вкотре зазначив, що не вважає війну Росії проти України "проблемою США", і Вашингтону було б "набагато краще, якби він туди не вплутався".

"Тож я думаю, що у мене є певна межа, але я не хочу її називати, бо вважаю, що це ще більше ускладнить переговори", – підсумував Трамп.

16 травня 2025 року у Стамбулі відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.

Того самого дня була зустріч делегацій України й Росії за участі Туреччини. Це перші прямі переговори Києва й Москви з 2022 року.

Росія на переговорах у Стамбулі заявила неприпустимі речі та нереалістичні умови, в Україні це підтвердили. 18 травня команду Трампа поінформували про це.

19 травня президент США Трамп поговорив із Путіним телефоном, щоб домовитися про припинення вогню в Україні. LIGA.net зібрала тези американського лідера після дзвінка.