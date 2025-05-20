Трамп о возможном выходе из переговоров: Есть красная линия у меня в голове, но не озвучу

Американский президент отказался называть "красную линию", поскольку, по его мнению, она только помешает мирному процессу

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/CHRIS KLEPONIS)

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что имеет собственную "красную линию", пересечение которой заставит его выйти из переговоров о завершении войны в Украине.

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Отвечая на вопрос, есть ли у него какая-нибудь "красная линия", которая заставит его выйти из переговоров, Трамп сказал: "Да, в моей голове, но я не собираюсь об этом объявлять".

Американский президент в очередной раз отметил, что не считает войну России против Украины "проблемой США", и Вашингтону было бы "намного лучше, если бы он туда не ввязался".

"Поэтому я думаю, что у меня есть определенный предел, но я не хочу его называть, потому что считаю, что это еще больше усложнит переговоры", – подытожил Трамп.

16 мая 2025 года в Стамбуле состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции.

В тот же день была встреча делегаций Украины и России с участием Турции. Это первые прямые переговоры Киева и Москвы с 2022 года.

Россия на переговорах в Стамбуле заявила о недопустимых вещах и нереалистических условиях, в Украине это подтвердили. 18 мая команду Трампа проинформировали об этом.

19 мая президент США Трамп побеседовал с Путиным по телефону, чтобы договориться о прекращении огня в Украине. LIGA.net собрала тезисы американского лидера после звонка.