Трамп о возможном выходе из переговоров: Есть красная линия у меня в голове, но не озвучу
Дональд Трамп (Фото: ЕРА/CHRIS KLEPONIS)

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что имеет собственную "красную линию", пересечение которой заставит его выйти из переговоров о завершении войны в Украине.

Отвечая на вопрос, есть ли у него какая-нибудь "красная линия", которая заставит его выйти из переговоров, Трамп сказал: "Да, в моей голове, но я не собираюсь об этом объявлять".

Американский президент в очередной раз отметил, что не считает войну России против Украины "проблемой США", и Вашингтону было бы "намного лучше, если бы он туда не ввязался".

"Поэтому я думаю, что у меня есть определенный предел, но я не хочу его называть, потому что считаю, что это еще больше усложнит переговоры", – подытожил Трамп.

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