Рубио: Трамп не пошел на уступки Путину в телефонном разговоре
Президент США Дональд Трамп не пошел ни на какие уступки России во время телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным 19 мая. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе слушаний в Сенате 20 мая.
По его словам, Путин проснулся сегодня и "ничего не изменилось": санкции по-прежнему действуют, а военная помощь в Украину поставляется.
Госсекретарь отверг заявление о том, что Трамп, вернувшись в Белый дом, дал Путину больше стимулов для завоевания территорий.
"Он не добился ни одной уступки", – сказал Рубио про Путина, отвечая сенатору Джин Шахин.
Она заявила, что благодаря поддержке Китая и "ослаблению рычагов влияния Трампом", Путин не чувствует необходимости соглашаться на прекращение огня в Украине.
Что касается введения санкций против РФ, то Трамп, по словам Рубио, считает, что в таком случае россияне перестанут разговаривать. А США "полезно поговорить с ними и подтолкнуть сесть за стол переговоров". Но он не исключил полностью такой шаг.
"Если на самом деле станет ясно, что россияне не заинтересованы в мирном соглашении и просто хотят продолжать войну, то вполне может дойти до этого момента", – сказал Рубио.
- 20 мая Трамп после разговора с Путиным заявил, что у него в голове есть красная линия, но он ее не озвучит.
- глава МИД Германии рассчитывает, что Трамп усилит давление на Россию для прекращения огня.
- Генсек НАТО Рютте считает, что важно, что Трамп начал открывать каналы связи с Путиным.