Рютте: Важно, что Трамп начал открывать каналы связи с Путиным

Марк Рютте (Фото: ЕРА/ERDEM SAHIN)

Генсек НАТО Марк Рютте положительно оценил телефонный разговор, который президент США Дональд Трамп провел с российским диктатором Владимиром Путиным 19 мая. По крайней мере, по его словам, это событие говорит о сдвигах с места в переговорах о завершении российско-украинской войны.

"Очевидно, что до января никаких переговоров с россиянами не было. Я считаю положительным то, что президент Трамп начал открывать каналы связи с президентом России. И, конечно, вы надеетесь на результаты как можно быстрее, но это не всегда возможно в реальной жизни, потому что это сложный конфликт", – сказал Рютте.

Он подчеркнул, что "вся работа, проделанная американцами, важна". Генсек НАТО отметил, что Вашингтону нужно совещаться с Киевом и Брюсселем, двигаться шаг за шагом, и "посмотрим, что произойдет на этой и следующей неделе".

"Я считаю хорошим знаком, что тот телефонный звонок состоялся в прошлый вечер. Это хорошо и положительно, что президента США сразу же после этого провел телефонный звонок с президентом Украины и европейскими лидерами, включая президента Европейской комиссии", – подытожил Рютте.

19 мая Трамп провел двухчасовой телефонный разговор с диктатором РФ Путиным.

После этого американский президент проинформировал Зеленского и европейских партнеров о результатах переговоров.