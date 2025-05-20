Рютте: Важливо, що Трамп почав відкривати канали зв'язку з Путіним

Генсек НАТО вважає, що вся робота, пророблена США у контексті мирних переговорів, є важливою

Марк Рютте (Фото: ЕРА/ERDEM SAHIN)

Генсек НАТО Марк Рютте позитивно оцінив телефонну розмову, яку президент США Дональд Трамп провів з російським диктатором Володимиром Путіним 19 травня. Принаймні, за його словами, ця подія говорить про зрушення з місця у переговорах про завершення російсько-української війни.

"Очевидно, що до січня жодних переговорів з росіянами не було. Я вважаю позитивним те, що президент Трамп почав відкривати канали зв’язку з президентом Росії. І, звісно, ви сподіваєтесь на результати якнайшвидше, але це не завжди можливо в реальному житті, тому що це складний конфлікт", – висловився Рютте.

Він наголосив, що "уся робота, пророблена американцями, є важливою". Генсек НАТО зазначив, що Вашингтону потрібно радитися з Києвом і Брюсселем, рухатися крок за кроком, і "подивимося, що станеться цього та наступного тижня".

"Я вважаю хорошим знаком, що той телефонний дзвінок відбувся минулого вечора. Це добре і позитивно, що президента США одразу ж після цього провів телефонний дзвінок з президентом України та європейськими лідерами, включно з президенткою Європейської комісії", – підсумував Рютте.

19 травня Трамп провів двогодинну телефонну розмову з диктатором РФ Путіним.

Після цього американський президент поінформував Зеленського та європейських партнерів України про результати переговорів.