Зеленский поблагодарил ЕС за 17-й пакет санкций против РФ и уже обсудил 18-й пакет

По словам президента, в новом санкционном пакете должны быть самые "болезненные" сферы для России

Владимир Зеленский (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Евросоюз за 17-й пакет санкций против России. И уже обсудил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен подготовку к 18-му пакету.

По словам Зеленского, принятие новых санкций против России – это "шаг в правильном направлении".

"Важно жестко ограничивать российский танкерный флот, который служит финансированию убийств, а также все схемы, используемые Россией для развития военной промышленности. Чем больше будет давления на Россию, тем больше будет мотивов у Москвы идти к настоящему миру", – отметил он.

При обсуждении подготовки к 18-му пакету санкций против РФ речь шла о российской нефти, инфраструктуре торговли энергоресурсами, банках и финансовых схемах. По словам президента, это то, что наиболее болезненно для России, а соответственно, наиболее полезно для мира.

Также Зеленский и фон дер Ляйен обсудили вчерашний разговор с президентом США Дональдом Трампом и совместную дипломатическую работу с партнерами.

"Европа должна быть в процессе, и все шаги максимально координируем", – подчеркнул Зеленский.