Зеленський подякував ЄС за 17-й пакет санкцій проти РФ і вже обговорив 18-й пакет
Президент Володимир Зеленський подякував Євросоюзу за 17-й пакет санкцій проти Росії. І вже обговорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн підготовку до 18-го пакета.
За словами Зеленського, ухвалення нових санкцій проти Росії – це "крок у правильному напрямку".
"Важливо жорстко обмежувати російський танкерний флот, який служить фінансуванню вбивств, а також усі схеми, які Росія використовує для розбудови військової промисловості. Що більше буде тиску на Росію, то більше буде мотивів у Москви йти до справжнього миру", – зазначив він.
Під час обговорення підготовки до 18-го пакета санкцій проти РФ йшлося про російську нафту, інфраструктуру торгівлі енергоресурсами, банки й фінансові схеми. За словами президента, це те, що найболісніше для Росії, а відповідно, найкорисніше для миру.
Також Зеленський та фон дер Ляєн обговорили вчорашню розмову з президентом США Дональдом Трампом і спільну дипломатичну роботу з партнерами.
"Європа має бути в процесі, і всі кроки максимально координуємо", – підкреслив Зеленський.
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