Зеленський подякував ЄС за 17-й пакет санкцій проти РФ і вже обговорив 18-й пакет

За словами президента, у новому санкційному пакеті мають бути "найболючіші" сфери для Росії

Володимир Зеленський (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент Володимир Зеленський подякував Євросоюзу за 17-й пакет санкцій проти Росії. І вже обговорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн підготовку до 18-го пакета.

За словами Зеленського, ухвалення нових санкцій проти Росії – це "крок у правильному напрямку".

"Важливо жорстко обмежувати російський танкерний флот, який служить фінансуванню вбивств, а також усі схеми, які Росія використовує для розбудови військової промисловості. Що більше буде тиску на Росію, то більше буде мотивів у Москви йти до справжнього миру", – зазначив він.

Під час обговорення підготовки до 18-го пакета санкцій проти РФ йшлося про російську нафту, інфраструктуру торгівлі енергоресурсами, банки й фінансові схеми. За словами президента, це те, що найболісніше для Росії, а відповідно, найкорисніше для миру.

Також Зеленський та фон дер Ляєн обговорили вчорашню розмову з президентом США Дональдом Трампом і спільну дипломатичну роботу з партнерами.

"Європа має бути в процесі, і всі кроки максимально координуємо", – підкреслив Зеленський.