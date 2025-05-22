Сенатори заявили, що у Путіна є декілька днів до введення санкцій США

Ліндсі Грем (Фото: ALEX WROBLEWSKI/EPA)

Сенат США очікує відповіді від російського диктатора Володимира Путіна щодо мирних переговорів упродовж декількох днів. У разі їх відсутності чи неприйнятної пропозиції законопроєкт про введення нових антиросійських санкцій буде винесений на голосування. Про це йдеться у спільній заяві авторів законопроєкту сенатора від демократів Річарда Блюменталя та республіканця Ліндсі Грема.

Співавтори документа, що вводить нові первинні й вторинні санкції проти Росії та суб’єктів, які підтримують агресію Росії в Україні заявили, що не впевнені у тому, що Росія поставиться до питання серйозно.

"Як заявив секретар Рубіо підкомітету Сенату з питань державних та іноземних операцій, Росія погодилася надати свій документ про умови припинення вогню протягом наступних кількох днів. Його зміст багато в чому покаже, чи серйозно Росія налаштована на мир. Ми підозрюємо, що все буде приблизно так само", – написали Блюменталь і Грем.

Якщо ситуація не зміниться, законопроєкт буде винесений на голосування у Сенат, де у нього є підтримка 81 сенатора зі 100.

"Якщо ситуація залишиться такою ж, Росія може очікувати рішучих дій від Сенату Сполучених Штатів. З цією метою ми надзвичайно раді, що тепер у нас є 81 співавтор законопроєкту про санкції проти Росії за її варварське вторгнення в Україну. Наше законодавство ізолює Росію, перетворивши її на торговельний острів", – йдеться у заяві.

Сенатори додали, що "стає дедалі очевидніше, що Путін грає в ігри".

"Сенат Сполучених Штатів готовий діяти, якщо ці ігри продовжуватимуться", – написали вони.

Згідно із заявою, у разі досягнення миру законопроєкт про антиросійські санкції може бути введений, якщо Росія "знову розпочне зусилля, включно з військовим вторгненням, що підривають суверенітет України".

Законодавство, зокрема, запроваджує 500% тариф на імпортні товари з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти.