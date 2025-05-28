Росія атакувала Україну ракетами та десятками дронів, є влучання – фото

Атака по Харківській області (Фото: ДСНС)

У ніч проти 28 травня Росія запустила по Україні шість ракет різних типів та 88 дронів. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 71 ворожий БпЛА, зафіксовано кілька влучань, повідомили в Повітряних силах України.

П'ять балістичних ракет "Іскандер"-М/KN-23 та одну авіаційну ракету Х-59/69 окупанти запустили з Курської та Воронезької областей, а також з тимчасово окупованого Криму. Дрони росіяни запускали з напрямків Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 09:00 підтверджено знешкодження 71 дрону Shahed та БпЛА інших типів на сході, півночі та півдні країни. З них 34 були збиті, а 37 – локаційно втрачені або подавлені засобами радіоелектронної боротьби.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у восьми локаціях.

У Харківській області внаслідок атаки вісім осіб постраждали, серед них дитина, та одна людина загинула. По це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У ДСНС зазначили, що ворожа атака спричинила масштабні пожежі в регіоні. Зафіксовано понад 10 влучань у житловий сектор та цивільне підприємство.

Фото: ДСНС

У Дніпропетровській області російська армія била по Нікопольській громаді, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. По Марганецькій громаді поцілила з важкої артилерії та FPV-дроном. В регіоні обійшлося без загиблих і постраждалих.

У Сумській ОВА повідомили, що за добу російські війська здійснили майже 70 обстрілів по 34 населених пунктах у 13 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Є пошкодження та руйнування об’єктів цивільної інфраструктури, серед дев'ятьох поранених одна дитина.