Польща підняла винищувачі через російську атаку на Україну
Польща підняла військову авіацію через масовану комбіновану атаку Росії по території України у ніч проти 25 травня. Про це повідомило польське міністерство оборони.
"Увага, у зв'язку з атакою Російської Федерації, що здійснює удари по об'єктах, розташованих на території України, польська й союзна авіація почала діяти в нашому повітряному просторі", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що були залучені всі наявні сили й ресурси, що були в розпорядженні оперативного командира регіональними збройними силами Польщі. Зокрема, у повітря були підняті чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у бойову готовність.
"Ужиті заходи спрямовані на зберігання безпеки в районах, що межують із зонами, що знаходяться під загрозою. Оперативне командування ЗС стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані йому сили та засоби залишаються у повній готовності до негайного реагування", – повідомило міноборони Польщі.
- У ніч проти 25 травня Росія здійснила масовану комбіновану атаку з використанням ракет різних типів та ударних безпілотників. Загинули щонайменше чотири людини, понад 20 травмовані.
- Під час масованої комбінованої атаки у Миколаєві російський ударний безпілотник влучив у п’ятиповерховий житловий будинок. Загинула одна людина, п'ятеро отримали поранення.