Польща підняла винищувачі через російську атаку на Україну

Наземні системи ППО були також приведені у бойову готовність

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Польща підняла військову авіацію через масовану комбіновану атаку Росії по території України у ніч проти 25 травня. Про це повідомило польське міністерство оборони.

"Увага, у зв'язку з атакою Російської Федерації, що здійснює удари по об'єктах, розташованих на території України, польська й союзна авіація почала діяти в нашому повітряному просторі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що були залучені всі наявні сили й ресурси, що були в розпорядженні оперативного командира регіональними збройними силами Польщі. Зокрема, у повітря були підняті чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у бойову готовність.

"Ужиті заходи спрямовані на зберігання безпеки в районах, що межують із зонами, що знаходяться під загрозою. Оперативне командування ЗС стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані йому сили та засоби залишаються у повній готовності до негайного реагування", – повідомило міноборони Польщі.