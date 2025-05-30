Макрон: Введение санкций против России – тест на надежность США
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал "тестом на надежность" введение санкций против России со стороны США. Об этом он сказал журналистам во время визита в Сингапур, передает Le Monde.
"Я говорил с президентом Трампом 48 часов назад, и он выразил свое нетерпение. Теперь вопрос в том, что нам с этим делать?" – отметил он.
По словам Макрона, Европа готова к новым санкциям, если Россия подтвердит, что "не готова заключить мир". Он убежден, что США должны в таком случае также подтвердить свою "приверженность" санкциям против РФ.
"Это тест на надежность для американцев", – сказал он.
- 28 мая глава МИД Германии сообщил, что после встречи с Рубио надеется на новые санкции США против России.
- В тот же день Трамп объяснил, почему не вводит санкции против России. Про его словам, это может навредить.
- 29 мая Reuters сообщало, что союзники Трампа призывают его наконец поддержать санкции против России.