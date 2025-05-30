Макрон: Введение санкций против России – тест на надежность США

По словам президента Франции, Европа готова к новым санкциям, если РФ не согласится на мир

Эмманюэль Макрон (Фото: YOAN VALAT)

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал "тестом на надежность" введение санкций против России со стороны США. Об этом он сказал журналистам во время визита в Сингапур, передает Le Monde.

"Я говорил с президентом Трампом 48 часов назад, и он выразил свое нетерпение. Теперь вопрос в том, что нам с этим делать?" – отметил он.

По словам Макрона, Европа готова к новым санкциям, если Россия подтвердит, что "не готова заключить мир". Он убежден, что США должны в таком случае также подтвердить свою "приверженность" санкциям против РФ.

"Это тест на надежность для американцев", – сказал он.