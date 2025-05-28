Глава МИД Германии после встречи с Рубио надеется на новые санкции США против России

Иоганн Вадефуль и Марко Рубио (Фото: Will Oliver/EPA)

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль после встречи с государственным секретарем США Марко Рубио заявил, что он оптимистично настроен по поводу того, что Вашингтон введет новые санкции против России, если российский диктатор Владимир Путин будет продолжать уклоняться от мирного соглашения с Украиной. Слова главы немецкого МИД приводит агентство Bloomberg.

Он сказал, что у них с Рубио "общая позиция относительно Украины".

"Здесь, в США, более 80 сенаторов готовы рассмотреть и принять законопроект о санкциях в Конгрессе. Это не в руках моего сегодняшнего собеседника, а в руках Сената. Но он, как и я, предполагает, что если Путин продолжит свою позицию возражения, будут приняты меры", – сказал Вадефуль.

Ранее в этот же день президент США Дональд Трамп объяснил, что не вводит против России дополнительные санкции из-за "нежелания испортить мирное соглашение".