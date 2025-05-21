Глава Евросовета пообещал ужесточить санкции против РФ в случае отказа от прекращения огня

Кошта заверил, что будет прилагать усилия для того, чтобы переговорный процесс по вступлению Украины в ЕС был разблокирован

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Глава Европейского совета Антониу Кошта в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским заявил, что в случае отказа России от прекращения огня будут применены более сильные санкции против государства-агрессора. Об этом сообщил Офис президента.

Глава государства проинформировал Кошту о ходе мирного процесса и последующих шагах Украины совместно с партнерами. В частности, идет подготовка к продолжению переговоров с Россией по прекращению огня, гуманитарных вопросах и освобождению пленных.

Зеленский поблагодарил за одобрение 17-го пакета санкций против РФ. Он подчеркнул, что следующий должен быть еще сильнее и направлен на энергетику, банковский сектор и теневой флот: не только на суда, но и на обслуживающие их экипажи.

Кошта отметил, что важно продолжать синхронизацию санкций с партнерами. Он также подтвердил, что в случае отказа России от прекращения огня будут применены более сильные санкции.

Отдельное внимание Кошта и Зеленский уделили открытию переговорных кластеров по членству Украины в ЕС. Глава государства подчеркнул, что Украина технически выполнила все требования Европейской комиссии и рассчитывает, что первые кластеры будут открыты в ближайшее время.

Президент Евросовета заверил, что будет прилагать усилия для того, чтобы переговорный процесс был разблокирован как можно быстрее.

15 мая 2025 года глава МИД Германии сказал, что у США и Европы есть консенсус в вопросе ужесточения санкций против России.

20 мая Совет ЕС принял 17-й пакет санкций против России за полномасштабную агрессию против Украины.