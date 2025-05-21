Reuters: Украина попросит ЕС возглавить санкции против России на фоне колебаний США

По словам украинского чиновника, выход США из режима санкций стал бы ударом

Встреча лидеров Европы и Владимира Зеленского (Иллюстративное фото: ОП)

Украина намерена попросить Европу рассмотреть новые масштабные санкции против России на фоне неопределенности США в этом вопросе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неопубликованную украинскую "белую книгу" и заявление неназванного высокопоставленного чиновника украинского правительства.

"Сегодня Вашингтон фактически прекратил участие во всех межправительственных платформах, посвященных санкциям и экспортному контролю... Это должно побудить ЕС взять на себя ведущую роль в этой области", – говорится в документе.

Читайте также Новый формат переговоров. О чем Трамп два часа говорил с Путиным

Ожидается, что Украина обратится с такой просьбой к ЕС на следующей неделе. В "белой книге" содержится также призыв к странам ЕС занять более "агрессивную и независимую позицию" в отношении санкций. Речь, среди прочего, может идти об аресте российских активов и введении санкций в отношении некоторых покупателей российской нефти.

Сообщается, что на 40 страницах "книги" Украина также призывает ЕС принять законодательство, которое ускорит изъятие активов у лиц, находящихся под санкциями, и их передачу Украине.

Также Украина в "белой книге" просит ЕС рассмотреть возможность использования принципа большинства при принятии решений по санкциям, чтобы не допускать их блокирования.

По словам неназванного чиновника, Украина обеспокоена, что США отходят от западного консенсуса по санкциям, что может привести к сомнениям в самой Европе.

"Выход Америки из режима санкций (стал бы) огромным ударом по единству ЕС. Огромным. У Европы гораздо больше возможностей, чем вы думаете", – сказал он.