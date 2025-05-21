Reuters: Україна попросить ЄС очолити санкції проти Росії на тлі вагань США
Україна має намір попросити Європу розглянути нові масштабні санкції проти Росії на тлі невизначеності США щодо цього питання. Про це повідомляє Reuters з посиланням на неопубліковану українську "білу книгу" та заяву неназваного високопосадовця українського уряду.
"Сьогодні Вашингтон фактично припинив участь у всіх міжурядових платформах, присвячених санкціям та експортному контролю... Це має спонукати ЄС взяти на себе провідну роль у цій галузі", – йдеться у документі.
Очікується, що Україна звернеться з таким проханням до ЄС наступного тижня. У "білій книзі" міститься також заклик до країн ЄС зайняти більш "агресивну та незалежну позицію" щодо санкцій. Йтиметься, серед іншого, про арешт російських активів та запровадження санкцій щодо деяких покупців російської нафти.
Повідомляється, що на 40 сторінках "книги" Україна також закликає ЄС ухвалити законодавство, яке прискорить вилучення активів у осіб, які перебувають під санкціями, та їх передання Україні.
Також Україна у "білій книзі" просить ЄС розглянути можливість використання принципу більшості під час ухвалення рішень щодо санкцій, щоб не допускати їхнього блокування.
За словами неназваного чиновника, Україна стурбована, що США відходять від західного консенсусу щодо санкцій, що може призвести до сумнівів у самій Європі.
"Вихід Америки з режиму санкцій (став би) величезним ударом по єдності ЄС. Величезним. Європа має набагато більше можливостей, ніж ви думаєте", – сказав він.
- 1 травня сенатор Грем заявив, що законопроєкт щодо нових американських санкцій проти Росії підтримують понад 70 сенаторів.
- 18 травня держсекретар США Рубіо заявив про неминучість санкцій проти Росії. За його словами, Сенат зрештою ухвалить рішення.
- 20 травня Зеленський подякував ЄС за 17-й пакет санкцій проти РФ і вже обговорив 18-й пакет.
- 21 травня міністр оборони Німеччини заявив, що Трамп не вплинув на Путіна в бесіді.