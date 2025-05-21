Глава Євроради пообіцяв посилити санкції проти Росії у разі відмови від припинення вогню

Кошта запевнив, що докладатиме зусиль для того, щоб переговорний процес щодо вступу України в ЄС був розблокований

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Глава Європейської ради Антоніу Кошта у телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським заявив, що у разі відмови Росії від припинення вогню будуть застосовані сильніші санкції проти держави-агресора. Про це повідомив Офіс президента.

Глава держави поінформував Кошту про перебіг мирного процесу та наступні кроки України спільно з партнерами. Зокрема, триває підготовка до продовження переговорів із Росією щодо припинення вогню, гуманітарних питань та звільнення полонених.

Зеленський подякував за схвалення 17-го пакета санкцій проти РФ. Він наголосив, що наступний має бути ще сильнішим і спрямованим на енергетику, банківський сектор і тіньовий флот: не лише на судна, а й на екіпажі, які їх обслуговують.

Кошта зазначив, що важливо продовжувати синхронізацію санкцій із партнерами. Він також підтвердив, що у разі відмови Росії від припинення вогню будуть застосовані сильніші санкції.

Окрему увагу Кошта і Зеленський приділили відкриттю переговорних кластерів щодо членства України в ЄС. Глава держави наголосив, що Україна на технічному рівні виконала всі вимоги Європейської комісії та розраховує, що перші кластери будуть відкриті найближчим часом.

Президент Євроради запевнив, що докладатиме зусиль для того, щоб переговорний процес був розблокований якнайшвидше.

15 травня 2025 року глава МЗС Німеччини сказав, що США та Європа мають консенсус у питанні посилення санкцій проти Росії.

20 травня Рада ЄС ухвалила 17-й пакет санкцій проти Росії за повномасштабну агресію проти України.