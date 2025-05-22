У Мерца призвали ЕС "выйти из зоны комфорта", чтобы усилить санкции против РФ

Руководитель аппарата нового канцлера считает, что нужно вводить санкции, которые могут повлиять на страны ЕС

Торстен Фрай (Фото: HANNIBAL HANSCHKE/EPA)

Европе следует рассмотреть гораздо более жесткие санкции против России, такие как запрет на газ или уран или использование замороженных российских государственных активов, несмотря на то, что это может ударить по самому ЕС. Такое мнение высказал руководитель аппарата нового канцлера Германии Фридриха Мерца Торстен Фрай в интервью Reuters.

Фрай заявил, что следующий раунд санкций ЕС, который сейчас готовится, должен быть более жестким.

"Мы должны выйти из своей зоны комфорта и принять меры, которые действительно выходят за рамки статус-кво", – сказал он.

На вопрос журналиста, означает ли это европейский запрет на импорт газа или урана и использование замороженных российских государственных активов, Фрай ответил утвердительно.

"Это именно те меры, которые действительно нанесут ущерб России – и таким образом достигнут того влияния, которого мы на самом деле ожидаем с помощью санкций", – заявил он.

Фрай также поддержал призывы к санкциям по газопроводу "Северный поток" через Балтийское море.