У Мерца закликали ЄС "вийти із зони комфорту", щоб посилити санкції проти РФ
Європі потрібно розглянути набагато жорсткіші санкції проти Росії, такі як заборона на газ чи уран або використання заморожених російських державних активів, попри те, що це може вдарити по самому ЄС. Таку думку висловив керівник апарату нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца Торстен Фрай в інтерв'ю Reuters.
Фрай заявив, що наступний раунд санкцій ЄС, який зараз готується, має бути жорсткішим.
"Ми повинні вийти зі своєї зони комфорту та вжити заходів, які справді виходять за рамки статус-кво", – сказав він.
На запитання журналіста, чи означає це європейську заборону на імпорт газу чи урану та використання заморожених російських державних активів, Фрай відповів ствердно.
"Це саме ті заходи, які дійсно зашкодять Росії – і таким чином досягнуть того впливу, якого ми насправді очікуємо за допомогою санкцій", – заявив він.
Фрай також підтримав заклики до санкцій щодо газопроводу "Північний потік" через Балтійське море.
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