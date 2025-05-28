Глава МЗС Німеччини після зустрічі з Рубіо сподівається на нові санкції США проти Росії

Йоганн Вадефуль та Марко Рубіо (Фото: Will Oliver/EPA)

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль після зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо заявив, що він оптимістично налаштований щодо того, що Вашингтон запровадить нові санкції проти Росії, якщо російський диктатор Володимир Путін продовжуватиме ухилятися від мирної угоди з Україною. Слова глави німецького МЗС наводить агентство Bloomberg.

Він сказав, що у них із Рубіо "спільна позиція щодо України".

"Тут, у США, понад 80 сенаторів готові розглянути та ухвалити законопроєкт про санкції в Конгресі. Це не в руках мого сьогоднішнього співрозмовника, а в руках Сенату. Але він, як і я, припускає, що якщо Путін продовжить свою позицію заперечення, будуть вжиті заходи", – сказав Вадефуль.

Раніше цього самого дня президент США Дональд Трамп пояснив, що не запроваджує проти Росії додаткові санкції через "небажання зіпсувати мирну угоду".