Грем очікує, що наступного тижня Сенат США почне просувати законопроєкт щодо санкцій
Американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем очікує, що наступного тижня Сенат США почне просувати законопроєкт щодо посилення санкцій проти Росії. Про це американський законодавець розповів під час брифінгу в Києві, відповідне відео публікує Ми – Україна.
За його словами, є члени Палати представників, які готові діяти. Грем пообіцяв кроки Конгресу в цьому напрямку.
Він нагадав, що президент США Дональд Трамп стверджував, що наступні два тижні будуть визначальними.
"Я не бачу нічого в зустрічі в понеділок у Стамбулі, що дало б надію на те, що Росія зацікавлена в мирі. Тож коли ці два тижні минуть, я думаю, всім стане зрозуміло, що Росія грає в гру коштом усього світу, а не лише США. Ми збираємося змінити цю гру для Росії", – наголосив Грем.
Він додав, що гра, в яку грає російський диктатор Володимир Путін, скоро зміниться. США вдарять по ньому, і вдарять дуже сильно, коли справа дійде до санкцій.
"Китай, гра, в яку ви граєте з Росією, скоро зміниться. Якщо ви продовжуватимете купувати дешеву російську нафту, паливо путінської воєнної машини, то на всі ваші товари, що надходитимуть до США, буде накладено 500% мита", – резюмував Грем.
Раніше цього самого дня президент Володимир Зеленський під час зустрічі з американськими законодавцями закликав Сенат США розглянути законопроєкт щодо запровадження санкції проти Росії.
- 30 березня 2025 року Стубб сказав, що терпіння Трампа щодо Росії добігає кінця. Також він розповів про американський законопроєкт щодо санкцій проти РФ.
- 27 квітня після того, як Трамп пригрозив Путіну новими санкціями, Грем нагадав про свій законопроєкт щодо вторинних мит для країн-покупців ресурсів із РФ.
- 1 травня Грем заявляв, що законопроєкт щодо нових американських санкцій проти Росії підтримують понад 70 сенаторів.