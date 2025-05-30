Грем очікує, що наступного тижня Сенат США почне просувати законопроєкт щодо санкцій

Ліндсі Грем та Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем очікує, що наступного тижня Сенат США почне просувати законопроєкт щодо посилення санкцій проти Росії. Про це американський законодавець розповів під час брифінгу в Києві, відповідне відео публікує Ми – Україна.

За його словами, є члени Палати представників, які готові діяти. Грем пообіцяв кроки Конгресу в цьому напрямку.

Він нагадав, що президент США Дональд Трамп стверджував, що наступні два тижні будуть визначальними.

"Я не бачу нічого в зустрічі в понеділок у Стамбулі, що дало б надію на те, що Росія зацікавлена в мирі. Тож коли ці два тижні минуть, я думаю, всім стане зрозуміло, що Росія грає в гру коштом усього світу, а не лише США. Ми збираємося змінити цю гру для Росії", – наголосив Грем.

Він додав, що гра, в яку грає російський диктатор Володимир Путін, скоро зміниться. США вдарять по ньому, і вдарять дуже сильно, коли справа дійде до санкцій.

"Китай, гра, в яку ви граєте з Росією, скоро зміниться. Якщо ви продовжуватимете купувати дешеву російську нафту, паливо путінської воєнної машини, то на всі ваші товари, що надходитимуть до США, буде накладено 500% мита", – резюмував Грем.

Раніше цього самого дня президент Володимир Зеленський під час зустрічі з американськими законодавцями закликав Сенат США розглянути законопроєкт щодо запровадження санкції проти Росії.