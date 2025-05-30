Зеленський зустрівся з сенаторами США, які ініціювали законопроєкт щодо нових санкцій проти РФ
У Києві президент Володимир Зеленський провів зустріч з американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем, які представляють Республіканську та Демократичну партії США. Про це повідомив Офіс президента.
Ключові теми зустрічі – законопроєкт Штатів щодо посилення санкцій проти Росії, координація дипломатичних зусиль для досягнення миру і розвиток двосторонніх відносин між Україною та США.
Президент подякував обом палатам і партіям Конгресу, американському народу за підтримку України та окремо – президенту США Дональду Трампу за його зусилля для закінчення війни.
Зеленський також висловив вдячність сенаторам за те, що вони відвідали місце ракетного удару в Києві, де в ніч проти 24 квітня Росія вбила 13 людей.
Зокрема, на зустрічі обговорили переговори у Стамбулі та її єдиний результат, який Росія не заблокувала, – обмін полоненими.
Президент зазначив, що Україна готова до проведення конструктивних переговорів, але російська сторона навіть не може визначити адженду зустрічі, запланованої на 2 червня у Стамбулі. Росія демонструє прагнення до миру лише в заявах, але натомість готується до проведення нових наступальних операцій.
Водночас сенатори наголосили, що російська пропаганда намагається нав’язати світові думку про успіхи РФ на полі бою, але насправді це не відповідає дійсності й Україна продовжує боротися проти агресора.
Окрему увагу приділили збільшенню тиску на Росію. Зеленський відзначив законопроєкт Грема та Блюменталя щодо запровадження нових санкцій проти Росії й закликав Сенат США розглянути його.
За словами глави держави, важливо посилити санкції проти енергетичного та банківського секторів, а також знизити граничну ціну на російську нафту до $30. Крім того, президент наголосив на запровадженні вторинних санкцій проти компаній, які допомагають РФ обходити обмеження.
Серед інших важливих тем – посилення протиповітряної оборони України, повернення депортованих Росією українських дітей, угода про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.
Зеленський зазначив, що Україна пропонує укласти угоди про вільну торгівлю та оборонне співробітництво зі США, які мають зміцнити двосторонні відносини та разом з угодою про створення інвестиційного фонду відбудови сприятимуть збільшенню товарообігу між двома країнами.
- 30 березня 2025 року Стубб сказав, що терпіння Трампа щодо Росії добігає кінця. Також він розповів про американський законопроєкт щодо санкцій проти РФ.
- 27 квітня після того, як Трамп пригрозив Путіну новими санкціями, Грем нагадав про свій законопроєкт щодо вторинних мит для країн-покупців ресурсів із РФ.
- 1 травня Грем заявляв, що законопроєкт щодо нових американських санкцій проти Росії підтримують понад 70 сенаторів.