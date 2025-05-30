Зеленський зустрівся з сенаторами США, які ініціювали законопроєкт щодо нових санкцій проти РФ

Зустріч в Києві (Фото: ОП)

У Києві президент Володимир Зеленський провів зустріч з американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем, які представляють Республіканську та Демократичну партії США. Про це повідомив Офіс президента.

Ключові теми зустрічі – законопроєкт Штатів щодо посилення санкцій проти Росії, координація дипломатичних зусиль для досягнення миру і розвиток двосторонніх відносин між Україною та США.

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Президент подякував обом палатам і партіям Конгресу, американському народу за підтримку України та окремо – президенту США Дональду Трампу за його зусилля для закінчення війни.

Зеленський також висловив вдячність сенаторам за те, що вони відвідали місце ракетного удару в Києві, де в ніч проти 24 квітня Росія вбила 13 людей.

Зокрема, на зустрічі обговорили переговори у Стамбулі та її єдиний результат, який Росія не заблокувала, – обмін полоненими.

Президент зазначив, що Україна готова до проведення конструктивних переговорів, але російська сторона навіть не може визначити адженду зустрічі, запланованої на 2 червня у Стамбулі. Росія демонструє прагнення до миру лише в заявах, але натомість готується до проведення нових наступальних операцій.

Водночас сенатори наголосили, що російська пропаганда намагається нав’язати світові думку про успіхи РФ на полі бою, але насправді це не відповідає дійсності й Україна продовжує боротися проти агресора.

Окрему увагу приділили збільшенню тиску на Росію. Зеленський відзначив законопроєкт Грема та Блюменталя щодо запровадження нових санкцій проти Росії й закликав Сенат США розглянути його.

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За словами глави держави, важливо посилити санкції проти енергетичного та банківського секторів, а також знизити граничну ціну на російську нафту до $30. Крім того, президент наголосив на запровадженні вторинних санкцій проти компаній, які допомагають РФ обходити обмеження.

Серед інших важливих тем – посилення протиповітряної оборони України, повернення депортованих Росією українських дітей, угода про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

Зеленський зазначив, що Україна пропонує укласти угоди про вільну торгівлю та оборонне співробітництво зі США, які мають зміцнити двосторонні відносини та разом з угодою про створення інвестиційного фонду відбудови сприятимуть збільшенню товарообігу між двома країнами.

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП