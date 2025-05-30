Зеленский встретился с сенаторами США, инициировавшими законопроект о санкциях против РФ
В Киеве президент Владимир Зеленский провел встречу с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, представляющими Республиканскую и Демократическую партии США. Об этом сообщил Офис президента.
Ключевые темы встречи – законопроект США об усилении санкций против России, координация дипломатических усилий для достижения мира и развитие двусторонних отношений между Украиной и США.
Президент поблагодарил обе палаты и партии Конгресса, американский народ за поддержку Украины и отдельно – президента США Дональда Трампа за его усилия для окончания войны.
Зеленский также выразил благодарность сенаторам за то, что они посетили место ракетного удара в Киеве, где в ночь на 24 апреля Россия убила 13 человек.
В частности, на встрече обсудили переговоры в Стамбуле и ее единственный результат, который Россия не заблокировала, – обмен пленными.
Президент отметил, что Украина готова к проведению конструктивных переговоров, но российская сторона даже не может определить адженду встречи, намеченной на 2 июня в Стамбуле. Россия демонстрирует стремление к миру только в заявлениях, но готовится к проведению новых наступательных операций.
В то же время сенаторы подчеркнули, что российская пропаганда пытается навязать миру мнение об успехах РФ на поле боя, но на самом деле это не соответствует действительности и Украина продолжает бороться против агрессора.
Отдельное внимание было уделено увеличению давления на Россию. Зеленский отметил законопроект Грэма и Блюменталя о введении новых санкций против России и призвал Сенат США рассмотреть его.
По словам главы государства, важно ужесточить санкции против энергетического и банковского секторов, а также снизить предельную цену на российскую нефть до $30. Кроме того, президент отметил введение вторичных санкций против компаний, помогающих РФ обходить ограничения.
Среди других важных тем – усиление противовоздушной обороны Украины, возвращение депортированных Россией украинских детей, Соглашение о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления.
Зеленский отметил, что Украина предлагает заключить соглашения о свободной торговле и оборонном сотрудничестве с США, которые должны укрепить двусторонние отношения и вместе с соглашением о создании инвестиционного фонда восстановления будут способствовать увеличению товарооборота между двумя странами.
- 30 марта 2025 года Стубб сказал, что терпение Трампа по отношению к России подходит к концу. Также он рассказал об американском законопроекте о санкциях против РФ.
- 27 апреля после того, как Трамп пригрозил Путину новыми санкциями, Грэм напомнил о своем законопроекте о вторичных пошлинах для стран-покупателей ресурсов из РФ.
- 1 мая Грэм заявлял, что законопроект о новых американских санкциях против России поддерживают более 70 сенаторов.