Грэм ожидает, что на следующей неделе Сенат США начнет продвигать законопроект о санкциях
Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм ожидает, что на следующей неделе Сенат США начнет продвигать законопроект по усилению санкций против России. Об этом американский законодатель рассказал во время брифинга в Киеве, соответствующее видео публикует Мы – Украина.
По его словам, есть члены Палаты представителей, которые готовы действовать. Грэм пообещал шаги Конгресса в этом направлении.
Он напомнил, что президент США Дональд Трамп утверждал, что следующие две недели будут определяющими.
"Я не вижу ничего во встрече в понедельник в Стамбуле, что дало бы надежду на то, что Россия заинтересована в мире. Так что когда эти две недели пройдут, я думаю, всем станет понятно, что Россия играет в игру за счет всего мира, а не только США. Мы собираемся изменить эту игру для России", — подчеркнул Грэм.
Он добавил, что игра, в которую играет российский диктатор Владимир Путин, скоро изменится. США ударят по нему, и ударят очень сильно, когда дело дойдет до санкций.
"Китай, игра, в которую вы играете с Россией, скоро изменится. Если вы будете продолжать покупать дешевую российскую нефть, топливо путинской военной машины, то на все ваши товары, которые будут поступать в США, будет наложено 500% пошлины", – резюмировал Грэм.
Ранее в этот же день президент Владимир Зеленский во время встречи с американскими законодателями призвал Сенат США рассмотреть законопроект о введении санкции против России.
- 30 марта 2025 года Стубб сказал, что терпение Трампа по отношению к России подходит к концу.
- 27 апреля после того, как Трамп пригрозил Путину новыми санкциями, Грэм напомнил о своем законопроекте по поводу вторичных пошлин для стран-покупателей ресурсов из РФ.
- 1 мая Грэм заявлял, что законопроект о новых американских санкциях против России поддерживают более 70 сенаторов.