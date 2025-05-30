Грэм ожидает, что на следующей неделе Сенат США начнет продвигать законопроект о санкциях

Линдси Грэм и Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм ожидает, что на следующей неделе Сенат США начнет продвигать законопроект по усилению санкций против России. Об этом американский законодатель рассказал во время брифинга в Киеве, соответствующее видео публикует Мы – Украина.

По его словам, есть члены Палаты представителей, которые готовы действовать. Грэм пообещал шаги Конгресса в этом направлении.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп утверждал, что следующие две недели будут определяющими.

"Я не вижу ничего во встрече в понедельник в Стамбуле, что дало бы надежду на то, что Россия заинтересована в мире. Так что когда эти две недели пройдут, я думаю, всем станет понятно, что Россия играет в игру за счет всего мира, а не только США. Мы собираемся изменить эту игру для России", — подчеркнул Грэм.

Он добавил, что игра, в которую играет российский диктатор Владимир Путин, скоро изменится. США ударят по нему, и ударят очень сильно, когда дело дойдет до санкций.

"Китай, игра, в которую вы играете с Россией, скоро изменится. Если вы будете продолжать покупать дешевую российскую нефть, топливо путинской военной машины, то на все ваши товары, которые будут поступать в США, будет наложено 500% пошлины", – резюмировал Грэм.

Ранее в этот же день президент Владимир Зеленский во время встречи с американскими законодателями призвал Сенат США рассмотреть законопроект о введении санкции против России.