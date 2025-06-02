Сенатор Грэм хочет ужесточить санкции против России к июньскому саммиту G7
Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что надеется на введение санкций против России до саммита G7, который состоится 15-17 июня в Канаде.
В совместном заявлении с демократом Ричардом Блюменталем Грэм подчеркнул, что санкции должны быть введены до середины июня.
"До саммита G7 мы надеемся ввести санкции в координации с Европой, чтобы послать однозначный сигнал Китаю", – заявили американские законодатели.
Законопроект о санкциях против России предусматривает введение 500-процентной пошлины на импорт из стран, покупающих российские энергоносители, о чем ранее говорил Грэм.
Накануне он написал в X: "Россия без разбора убивает мужчин, женщин и детей. Пора миру решительно выступить против агрессии России, привлекая к ответственности Китай и другие страны за покупку дешевой российской нефти, поддерживающей военную машину Путина".
По его словам, "если вы хотите, чтобы эта война закончилась, заставьте Китай помочь ее закончить".
- 27 апреля 2025 года после того, как президент США Трамп пригрозил Путину новыми санкциями, Грэм напомнил о своем законопроекте по поводу вторичных пошлин для стран-покупателей ресурсов из РФ.
- 1 мая Грэм заявлял, что законопроект по новым американским санкциям против России поддерживают более 70 сенаторов.