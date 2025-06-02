Сенатор Грэм хочет ужесточить санкции против России к июньскому саммиту G7

Законопроект о санкциях против России предусматривает введение 500-процентной пошлины на импорт из стран, покупающих российские энергоносители

Линдси Грэм (Фото: EРА/ALLISON DINNER)

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что надеется на введение санкций против России до саммита G7, который состоится 15-17 июня в Канаде.

В совместном заявлении с демократом Ричардом Блюменталем Грэм подчеркнул, что санкции должны быть введены до середины июня.

"До саммита G7 мы надеемся ввести санкции в координации с Европой, чтобы послать однозначный сигнал Китаю", – заявили американские законодатели.

Законопроект о санкциях против России предусматривает введение 500-процентной пошлины на импорт из стран, покупающих российские энергоносители, о чем ранее говорил Грэм.

Накануне он написал в X: "Россия без разбора убивает мужчин, женщин и детей. Пора миру решительно выступить против агрессии России, привлекая к ответственности Китай и другие страны за покупку дешевой российской нефти, поддерживающей военную машину Путина".

По его словам, "если вы хотите, чтобы эта война закончилась, заставьте Китай помочь ее закончить".