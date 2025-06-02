Если Россия будет подрывать переговоры в Стамбуле, нужны немедленные санкции – Зеленский

Глава государства напомнил, что новые ограничения должны касаться цен на нефть, а также банковского и финансового секторов страны-агрессора

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский настаивает на усилении санкций против России, если переговоры в Стамбуле не будут иметь должных результатов. Об этом он заявил на саммите Бухарестской девятки и Нордических стран.

Глава государства напомнил, что приоритетом переговоров Украины и РФ в Стамбуле 2 июня будут договоренности об освобождении военнопленных, возвращении депортированных Россией украинских детей, а также безусловное прекращение огня.

По его мнению, этого можно добиться на уровне лидеров.

"Если Россия будет подрывать эту начальную повестку дня, если Стамбул не будет иметь никаких результатов, это будет четко означать, что нам срочно нужно ввести новые санкции против России: 18-й пакет санкций от Евросоюза, а также от Америки. В частности, как обещал президент Трамп", – заявил Зеленский.

Он добавил, что новые ограничения должны касаться цен на нефть, а также банковского и финансового секторов страны-агрессора.