Стамбул: Росія вирішила відправити на нові переговори ту саму делегацію, що була на перших
Росія залишила незмінним склад своєї делегації для нових можливих переговорів з Україною у Стамбулі. Про це повідомила речниця кремлівської дипломатії Марія Захарова в ефірі пропагандистського телебачення РФ.
"[Буде] та ж російська делегація, виходимо з цього", – заявила посадовиця країни-агресора.
Відтак, склад російської делегації на можливих переговорах 2 червня залишається наступним:
→ помічник диктатора РФ Володимир Мединський, який очолює делегацію;
→ заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін;
→ начальник головного управління Генштабу Збройних сил РФ Ігор Костюков;
→ заступник міністра оборони Олександр Фомін.
Цих чиновників супроводжуватимуть так звані експерти, зокрема, перший заступник начальника інформації управління Генштабу РФ Олексій Зорін та заступниця начальника управління "президента" з гуманітарної політики Катерина Подобрєєвська.
Українська сторона послідовно наголошувала на низькому ранзі цієї делегації та тому, що вона не мала мандату домовлятися про перемир'я.
- Кремль обіцяв представити "меморандум" зі своїм баченням кроків до припинення вогню одразу після великого обміну полоненими, що завершився 25 травня, але донині цього не зробила. Тим часом Київ уже передав Москві свій документ.
- Перший заступник глави МЗС Кислиця повідомляв, що під час переговорів у Стамбулі росіяни дійсно вимагали від України поступитися чотирма областями й погрожували окупувати більше, якщо Київ не погодиться на це. За словами посадовця, на переговорах Мединський традиційно заперечував існування українців.