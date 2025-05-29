Стамбул: Росія вирішила відправити на нові переговори ту саму делегацію, що була на перших
Диктатор РФ Володимир Путін та його помічник Володимир Мединський (Ілюстративне фото 2018 року: EPA)

Росія залишила незмінним склад своєї делегації для нових можливих переговорів з Україною у Стамбулі. Про це повідомила речниця кремлівської дипломатії Марія Захарова в ефірі пропагандистського телебачення РФ.

"[Буде] та ж російська делегація, виходимо з цього", – заявила посадовиця країни-агресора.

Відтак, склад російської делегації на можливих переговорах 2 червня залишається наступним:

→ помічник диктатора РФ Володимир Мединський, який очолює делегацію;

→ заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін;

→ начальник головного управління Генштабу Збройних сил РФ Ігор Костюков;

→ заступник міністра оборони Олександр Фомін.

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Цих чиновників супроводжуватимуть так звані експерти, зокрема, перший заступник начальника інформації управління Генштабу РФ Олексій Зорін та заступниця начальника управління "президента" з гуманітарної політики Катерина Подобрєєвська.

Українська сторона послідовно наголошувала на низькому ранзі цієї делегації та тому, що вона не мала мандату домовлятися про перемир'я.

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