Ердоган просить Україну та Росію "не закривати двері" переговорів

Президент сподівається, що 2 червня представники країн знову зустрінуться у Туреччині

Реджеп Ердоган (Фото: EPA/ERDEM SAHIN)

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган закликав Росію та Україну не "зачиняти двері" для діалогу про мир. Про це він сказав журналістам під час поїздки до Азербайджану, повідомляє Le Monde.

Глава Туреччини висловив сподівання, що переговори між Україною та РФ відновляться у Стамбулі 2 червня.

"Ми перебуваємо в контакті з Росією та Україною... Ми говоримо їм, що вони не повинні закривати двері, поки вони відчинені", – сказав Ердоган.

За його словами, під час кожної зустрічі з представниками обох сторін Туреччина нагадує, що не можна упускати можливість діалогу.

"Гасіння цієї великої пожежі в нашому регіоні є… гуманітарним боргом", – сказав президент Туреччини.