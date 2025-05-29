Эрдоган просит Украину и Россию "не закрывать дверь" переговоров

Президент надеется, что 2 июня представители стран снова встретятся в Турции

Реджеп Эрдоган (Фото: EPA/ERDEM SAHIN)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Россию и Украину не "закрывать дверь" для диалога о мире. Об этом он сказал журналистам во время поездки в Азербайджан, передает Le Monde.

Глава Турции выразил надежду, что переговоры между Украиной и РФ возобновятся в Стамбуле 2 июня.

"Мы находимся в контакте с Россией и Украиной... Мы говорим им, что они не должны закрывать дверь, пока она открыта", – сказал Эрдоган.

По его словам, во время каждой встречи с представителями обеих сторон Турция напоминает, что нельзя упускать возможность диалога.

"Тушение этого большого пожара в нашем регионе является… гуманитарным долгом", – сказал президент Турции.