У Путина приглашают Украину на "обмен меморандумами". Предложили дату новых переговоров

Владимир Мединский (Фото: пропагандистский ресурс РФ)

Глава российской переговорной группы Владимир Мединский утверждает, что позвонил министру обороны Рустему Умерову и предложил "точное время и место встречи для обмена меморандумами" – видениями относительно завершения войны. Его цитирует государственное пропагандистское медиа РФ РИА Новости.

Мединский рассказал, что прочитал новость, которую транслировали "все мировые агентства" о поступившем ему от Умерова звонке с вопросом о "меморандуме". По его словам, "все было почти так, но наоборот".

"Сегодня я позвонил по телефону Умерову и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами. Там же, сразу на месте, мы готовы начать содержательное обсуждение каждого из пунктов пакетного соглашения о предстоящем прекращении огня", – заявил глава переговорной группы от РФ.

Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров добавил, что следующий раунд переговоров между Украиной и РФ состоится в Стамбуле 2 июня. LIGA.net обратилась за комментарием к Офису президента и участникам переговоров в Турции 16 мая.

На пресс-конференции 28 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Умеров звонил Мединскому, чтобы узнать, когда Москва продемонстрирует так называемый меморандум. Россияне тогда сказали: "Будет, будет".

16 мая на фоне "провальных" переговоров Украины и России в Стамбуле папа римский Лев XIV предложил Ватикан в качестве переговорной площадки для следующей встречи двух стран.

На днях министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина все еще рассматривает Ватикан в качестве площадки для переговоров с РФ. В то же время его российский "коллега" Сергей Лавров косвенно отверг такую возможность, мол, вести переговоры в Ватикане "неэлегантно". Впоследствии он заявил, что Москва рассматривает Турцию для следующего раунда переговоров, хотя США еще надеялись на швейцарскую Женеву.