Умеров звонил Мединскому узнать, где же их "меморандум" – Зеленский

По словам украинского президента, российская сторона обещала предоставить видение завершения войны, но весь мир до сих пор ждет

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Министр обороны Рустем Умеров звонил главе российской переговорной делегации Владимиру Мединскому, чтобы узнать, когда Москва продемонстрирует так называемый меморандум – видение страны-агрессора по поводу завершения войны. Об этом на пресс-конференции с немецким канцлером Фридрихом Мерцом заявил президент Владимир Зеленский.

"Министр обороны [украинский] звонил российскому господину Мединскому. Они сказали: "Будет, будет". Но мы так и не дождались. Никто не дождался. Мы спросили Соединенные Штаты Америки – они тоже ждут, все ждут", – сказал глава государства.

По мнению Зеленского, Украине и союзникам, "наверное, нужно не ждать, а делать более серьезные шаги".

Ранее Кремль обещал предоставить свои условия по завершению войны и видению мирного соглашения сразу после обмена военнопленными в формате "1000 на 1000". Несмотря на то, что конечная часть обмена состоялась в воскресенье, 25 мая, три дня подряд Россия говорит, что "работа над меморандумом" продолжается.