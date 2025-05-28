Умеров звонил Мединскому узнать, где же их "меморандум" – Зеленский
Министр обороны Рустем Умеров звонил главе российской переговорной делегации Владимиру Мединскому, чтобы узнать, когда Москва продемонстрирует так называемый меморандум – видение страны-агрессора по поводу завершения войны. Об этом на пресс-конференции с немецким канцлером Фридрихом Мерцом заявил президент Владимир Зеленский.
"Министр обороны [украинский] звонил российскому господину Мединскому. Они сказали: "Будет, будет". Но мы так и не дождались. Никто не дождался. Мы спросили Соединенные Штаты Америки – они тоже ждут, все ждут", – сказал глава государства.
По мнению Зеленского, Украине и союзникам, "наверное, нужно не ждать, а делать более серьезные шаги".
Ранее Кремль обещал предоставить свои условия по завершению войны и видению мирного соглашения сразу после обмена военнопленными в формате "1000 на 1000". Несмотря на то, что конечная часть обмена состоялась в воскресенье, 25 мая, три дня подряд Россия говорит, что "работа над меморандумом" продолжается.
- 16 мая, после переговоров в Стамбуле, представитель МИД Тихий сообщил, что российская делегация озвучивала недопустимые для Украины вещи во время переговоров. В то же время он не стал уточнять, что именно говорили оккупанты.
- Западные медиа со ссылкой на украинские дипломатические источники писали об очередных нереалистических требованиях РФ: в частности, Москва хотела, чтобы Украина вывела свои войска со своих же территорий. Речь идет о частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, которые страна-агрессор незаконно вписала в свою конституцию.
- 18 мая Зеленский проинформировал вице-президента США Вэнса и госсекретаря Рубио о нереалистических условиях для установления перемирия, которые Россия выдвинула в Стамбуле.