Умєров дзвонив Мединському дізнатися, де ж їхній "меморандум" – Зеленський

Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Міністр оборони Рустем Умєров дзвонив очільнику російської переговорної делегації Володимиру Мединському, щоб дізнатися, коли Москва продемонструє так званий меморандум – бачення країни-агресора щодо завершення війни. Про це на пресконференції з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом заявив президент Володимир Зеленський.

"Міністр оборони [український] дзвонив російському пану Мединському. Вони сказали: "Буде, буде". Але ми так і не дочекалися. Ніхто не дочекався. Ми запитали Сполучені Штати Америки – вони також чекають, усі чекають", – сказав глава держави.

На думку Зеленського, Україні та союзникам, "напевно, треба не чекати, а робити більш серйозні кроки".

Раніше Кремль обіцяв надати свої умови щодо завершення війни та бачення мирної угоди одразу після обміну військовополоненими в форматі "1000 на 1000". Попри те, що кінцева частина обміну відбулася у неділю, 25 травня, три дні поспіль Росія каже, що "робота над меморандумом" досі триває.