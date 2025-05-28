Умєров дзвонив Мединському дізнатися, де ж їхній "меморандум" – Зеленський
Міністр оборони Рустем Умєров дзвонив очільнику російської переговорної делегації Володимиру Мединському, щоб дізнатися, коли Москва продемонструє так званий меморандум – бачення країни-агресора щодо завершення війни. Про це на пресконференції з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом заявив президент Володимир Зеленський.
"Міністр оборони [український] дзвонив російському пану Мединському. Вони сказали: "Буде, буде". Але ми так і не дочекалися. Ніхто не дочекався. Ми запитали Сполучені Штати Америки – вони також чекають, усі чекають", – сказав глава держави.
На думку Зеленського, Україні та союзникам, "напевно, треба не чекати, а робити більш серйозні кроки".
Раніше Кремль обіцяв надати свої умови щодо завершення війни та бачення мирної угоди одразу після обміну військовополоненими в форматі "1000 на 1000". Попри те, що кінцева частина обміну відбулася у неділю, 25 травня, три дні поспіль Росія каже, що "робота над меморандумом" досі триває.
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- Західні медіа з посиланням на українські дипломатичні джерела писали про чергові нереалістичні вимоги РФ: зокрема, Москва хотіла, щоб Україна вивела свої війська зі своїх же територій. Йдеться про частини Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, які країна-агресорка незаконно вписала до своєї конституції.
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