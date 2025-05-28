У Путіна запрошують Україну на "обмін меморандумами". Запропонували дату нових переговорів

Глава МЗС РФ Лавров заявив, що наступний раунд переговорів з Україною очікується 2 червня у Стамбулі

Володимир Мединський (Фото: пропагандистський ресурс РФ)

Очільник російської переговорної групи Володимир Мединський стверджує, що подзвонив міністру оборони Рустему Умєрову й запропонував "точний час та місце зустрічі для обміну меморандумами" – баченнями щодо завершення війни. Його цитує державне пропагандистське медіа РФ РИА Новости.

Мединський розповів, що прочитав новину, яку транслювали "усі світові агенції" про дзвінок, що надійшов йому від Умєрова з питанням щодо "меморандуму". За його словами, "усе було майже так, але навпаки".

"Сьогодні я зателефонував Умєрову і запропонував точну дату та місце зустрічі для обміну меморандумами. Там же, відразу на місці, ми готові розпочати змістовне обговорення кожного з пунктів пакетної угоди про майбутнє припинення вогню", – заявив очільник переговорної групи від РФ.

Міністр закордонних справ країни-агресора Сергій Лавров додав, що наступний раунд переговорів між Україною та РФ відбудеться у Стамбулі 2 червня. LIGA.net звернулася за коментарем до Офісу президента та учасників переговорів у Туреччині 16 травня.

На пресконференції 28 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Умєров дзвонив Мединському, щоб дізнатися, коли Москва продемонструє так званий меморандум. Росіяни тоді сказали: "Буде, буде".

16 травня на тлі "провальних" переговорів України й Росії у Стамбулі папа римський Лев XIV запропонував Ватикан як переговорний майданчик для наступної зустрічі двох країн.

Днями міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна все ще розглядає Ватикан майданчиком для переговорів із РФ. Водночас його російський "колега" Сергій Лавров непрямо відкинув таку можливість, мовляв, вести переговори у Ватикані "неелегантно". Згодом він заявив, що Москва розглядає Туреччину для наступного раунду переговорів, хоча США ще сподівалися на швейцарську Женеву.