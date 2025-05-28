Reuters узнало ключевые требования Путина в обмен на прекращение войны
В обмен на завершение войны против Украины российский диктатор Владимир Путин хочет получить письменные гарантии по поводу нерасширения НАТО и отмены части санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех российских собеседников, которые осведомлены о переговорах.
Отмечается, что после более чем двухчасового разговора с президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе Путин согласился работать над меморандумом о прекращении огня. Однако Россия работает над собственной версией соглашения и не может оценить, сколько времени это займет.
"Путин готов к миру, но не любой ценой", – сказал один высокопоставленный чиновник.
Российский диктатор требует, чтобы западные государства формально обязались не допустить членства Украины, Грузии, Молдовы и других бывших советских республик в НАТО.
Также Путин хочет, чтобы Украина была нейтральной, а некоторые западные санкции были сняты. Кроме этого, он требует решить вопрос замороженных российских активов на Западе и "защиту" русскоязычных граждан в Украине, сообщили чиновники.
Один из собеседников информагентства отметил, что если Путин поймет, что не достигнет мирного соглашения на собственных условиях, он попытается показать украинцам и европейцам, что "мир завтра будет еще более болезненным".
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